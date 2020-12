Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 10:10 Uhr

Offenbach

Wetter am Wochenende sonnig mit Temperaturen bis 21 Grad

Am Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und frühlingshaft mild. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag bei 12 bis 16 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mit. Im Tagesverlauf könnten einige Quellwolken aufziehen, es bleibe aber trocken. Am Sonntag wird es noch etwas wärmer; die Temperaturen können auf 18 bis 21 Grad steigen, im höheren Bergland gibt es um 16 Grad. Auch mit Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen laut DWD weiter. Am Montag sind Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad möglich, im höheren Bergland werden um 17 Grad erwartet.