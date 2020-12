Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 12:50 Uhr

Westpfälzer Rettungshubschrauber fliegt zu 1000 Patienten

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der in der Westpfalz stationierte ADAC-Rettungshubschrauber ist bislang zu 1000 Patienten gerufen worden. Seit dem Betriebsbeginn im September 2019 fliegt „Christoph 66“ im Durchschnitt drei bis vier Einsätze am Tag, wie der ADAC am Freitag mitteilte. Stationiert ist der Hubschrauber auf dem Segelflugplatz Eßweiler im Kreis Kusel.