Parteien

Berlin/Remagen

Werteunion kommt zur Parteigründung zusammen

Die Werteunion um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ist in Remagen am Rhein zusammengekommen, um eine Partei zu gründen. Maaßen und rund 20 Anhänger gingen nach Angaben einer dpa-Reporterin am Samstag im Stadtteil Rolandseck an Bord eines Schiffes, das dann ablegte. Die Werteunion hatte den Ort geheim gehalten – erst war als Tagungsort Bonn genannt worden. Bei der Gründungsversammlung sollen nach früheren Angaben auch eine Satzung und ein Programm beschlossen werden. Der 61 Jahre alte Maaßen will nach eigenen Angaben für den Parteivorsitz kandidieren.