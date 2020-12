Werder und Bochum: Mainz 05 hofft auf erfolgreichen Endspurt

Mainz (dpa/lrs). Mag der Abschluss der letzten Englischen Bundesliga-Woche in diesem Jahr mit dem folgenden DFB-Pokalspiel gegen den VfL Bochum seinen Fußballprofis auch alles abverlangen: Um sich selbst sorgt sich Trainer Jan-Moritz Lichte beim FSV Mainz 05 offenbar nicht. „Bis Samstag wird es noch gehen, und nach Samstag wird es noch bis Mittwoch gehen“, antwortete der Coach in der Pressekonferenz vor der Partie gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) auf die Frage nach seinem eigenen Akku. „Ich freue mich auf die vier freien Tage“, sagte der 40-Jährige – mehr sind es nicht, bevor am 28. Dezember schon wieder das Training beginnt – „aber ich werde es bis zum 23. um 24 Uhr schaffen“.

Auch die Frage nach seiner beruflichen Zukunft beim Abstiegskandidaten beschäftige ihn nicht. „So lange vom Verein keine anderen Signale kommen, fühle ich mich als Cheftrainer und werde meine Arbeit so gut machen, wie ich kann“, sagte Lichte.

Anderweitige Signale gab es bislang in der Tat noch nicht. Sportvorstand Rouven Schröder betonte am Donnerstag zum wiederholten Male, dass er in einem ständigen engen Austausch mit Lichte stehe. „Wir können die Situation schon sehr gut einschätzen“, sagte er. „Wir müssen nicht schon anfangen, Punktabstände zu messen, über ein Was-wäre-wenn nachzudenken und in der Konferenz zu gucken, wie die anderen Mannschaften spielen.“

Mainz 05 richte den Fokus auf sich und wolle die eigene Lage positiv beeinflussen. „Und Jan-Moritz und ich gehen vorweg!“, betonte Schröder demonstrativ. Wer trotzdem einen Blick auf die Tabelle und die Punktedifferenz zu den direkten Konkurrenten wirft, stellt fest: Auf einem sicheren Nichtabstiegsplatz werden die Mainzer definitiv nicht in die kurze Weihnachtspause gehen. Bestenfalls können sie sich an Arminia Bielefeld vorbei auf den Relegationsplatz schieben und dem derzeitigen 15. 1. FC Köln auf einen Zähler nähern.

Mindestvoraussetzung dafür ist ein Heimsieg am Samstagnachmittag gegen das Werder-Team – das dann auch nur noch zwei Zähler entfernt wäre. Die starke Defensivleistung beim jüngsten 0:0 bei Hertha BSC stimmt die Verantwortlichen zuversichtlich. „Aber wir müssen die Spiele in der Box entscheiden“, forderte Lichte. „Um die nötige Sicherheit zu bekommen, werden wir im Training noch ein paar Dinge machen.“

Das ist schon deshalb geboten, weil Lichte die Bremer als tief stehenden Gegner erwartet. „Sie werden mit allen Mann in der eigenen Hälfte verteidigen und im Umschaltspiel mit ihren schnellen Offensivspielern den direkten Weg zum Tor suchen.“

Das klingt, als müssten sich die 05er auf Doubletten der zuletzt verlorenen Partien gegen Köln und in Bielefeld einstellen. „Unsere Aufgabe wird es sein, Ideen und Räume zu entwickeln, um gefährlich zu werden“, sagte jedoch Lichte, dessen Team am Mittwoch im Pokal noch den Zweitligisten Bochum empfängt. Dafür stehen ihm außer den Langzeitverletzten Levin Öztunali, Adam Szalai und Phillipp Mwene alle Akteure zur Verfügung.