Bremen

Werder mit Füllkrug gegen Mainz: FSV ohne da Costa

Werder Bremen setzt im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 auf Stürmer Niclas Füllkrug. Der Torjäger, der zuletzt wegen eines gebrochenen Zehs pausieren musste, steht am Mittwoch im Heimspiel in der Startformation der Gastgeber. Auch Linksverteidiger Ludwig Augustinsson kehrt in die Anfangself zurück. Der Schwede hatte zuletzt wegen einer Zerrung gefehlt. Nicht im Kader steht dagegen Leonardo Bittencourt, der sich beim 1:4 in Dortmund am Sonntag eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hatte.