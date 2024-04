Saarbrücken

3. Liga

«Wer verliert, ist raus»: Ziehl ruft Endspiel aus

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Rüdiger Ziehl, Trainer von Saarbrücken, steht im Stadion. Foto: Robert Michael/dpa

Rüdiger Ziehl hat für den 1. FC Saarbrücken im Endspurt der 3. Fußball-Liga ein Endspiel ausgerufen. «Die Ausgangslage ist klar. Wenn wir weiter nach oben schauen wollen, müssen wir jedes Spiel gewinnen. Das gilt auch am Samstag. Es ist ein Verfolger-Duell. Wer verliert, ist raus», sagte Ziehl am Freitag. Die Saarländer spielen am Samstag (16.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen. Es werden deutlich mehr als 10.000 Zuschauer erwartet.