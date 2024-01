Plus Rheinland-Pfalz Wenn plötzlich Polizei oder Feuerwehr vor der Tür stehen: das Phänomen Swatting Steht plötzlich. und scheinbar ganz ohne Grund – ein Großaufgebot von Polizisten oder Feuerwehrleuten vor der Tür, dann könnte man soeben Opfer des sogenannten Swatting geworden sein. Wir erklären, was es damit auf sich hat, warum das Phänomen besonders unter PC-Spielern beliebt zu sein scheint – und welche Rolle die Notruf-App Nora dabei spielt. Von Johannes Mario Löhr

Man sitzt gemütlich auf der Couch, genießt sein Abendbrot – und plötzlich steht die Feuerwehr oder die Polizei vor der Tür. Dabei gibt es gar keinen Notfall – und man hat sich auch nichts zuschulden kommen lassen. Warum also dieses Großaufgebot von Uniformierten in der Einfahrt? So oder so ähnlich ...