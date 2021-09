Zweibrücken

Wenn Corona es zulässt: Zweibrücken plant Faschingsumzug

Nach einer coronabedingten Pause soll der Faschingsumzug in Zweibrücken im kommenden Februar wieder losziehen. Man wolle zudem zu der ursprünglichen Streckenführung zurückkehren und das Ende auf dem Alexanderplatz feiern, teilte der Leiter des Kultur- und Verkehrsamtes, Thilo Huble, am Donnerstag mit. Die traditionelle Strecke war vor fünf Jahren verkehrsbedingt geändert worden, was von den Narren nicht gut aufgenommen worden war und zu weniger Besuchern führte.