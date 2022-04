Saarbrücken

Pandemie

Weniger verpflichtende Corona-Tests an Saar-Schulen

Die saarländische Landesregierung hat die Zahl der verpflichtenden Corona-Tests an Schulen von drei auf zwei pro Woche reduziert. Außerdem fielen bei den neuen Regeln ab dem 17. April die Zugangsbeschränkungen für Personen von außerhalb der Schule weg, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Bisher mussten schulfremde Personen geimpft, getestet oder genesen sein, um das Gelände zu betreten.