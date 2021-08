Bad Ems

Weniger Verkehrstote in Rheinland-Pfalz

In der ersten Hälfte dieses Jahres sind auf rheinland-pfälzischen Straßen weniger Menschen ums Leben gekommen als im ersten Halbjahr 2020. Von Januar bis Juni 2021 verloren 56 Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Das waren 13 Todesopfer weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.