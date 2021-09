Bad Ems

Weniger Unternehmens- und mehr Verbraucherinsolvenzen

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr gesunken. Zugleich sind mehr Verbraucherinsolvenzen registriert worden, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte.