Das Landeswappen von Rheinland-Pfalz erscheint im Gutenberg-Saal in der Rheingoldhalle durch ein Wasserglas. Am 14. und 15. Juli 2021 finden die letzten Plenarsitzungen des rheinland-pfälzischen Landtags im Gutenberg-Saal der Rheingoldhalle vor der parlamentarischen Sommerpause statt. (zu dpa: «Weniger Umsätze bei Industriebetrieben in Rheinland-Pfalz») Foto: Andreas Arnold/DPA