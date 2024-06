Weniger Tote und Verletzte bei Unfällen in Rheinland-Pfalz

Anzeige

Bad Ems (dpa/lrs). In den ersten drei Monaten des Jahres sind etwas weniger Menschen bei Verkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz schwer oder tödlich verletzt worden als vor einem Jahr. 25 Menschen starben zwischen Januar und März bei Unfällen im Land, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Das sei ein Mensch weniger als im gleichen Zeitraum 2023. Die Zahl der Schwerverletzten sank von 461 auf 434.

Die Zahl der Leichtverletzten stieg laut Statistikamt hingegen etwas an: In den ersten drei Monaten 2023 waren es rund 2930, nun sind es etwa 2970. Im ersten Quartal wurden rund 32.300 Verkehrsunfälle registriert – darunter rund 2600 mit Verletzten.

