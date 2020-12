Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 16:50 Uhr

Weniger tödliche Verkehrsunfälle im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind im vergangenen Jahr noch nie so wenige Menschen tödlich verunglückt wie seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen im Jahr 1957. So sank die Zahl der Todesopfer um 25,7 Prozent von 35 im Jahr 2018 auf 26 in 2019. Im Bundesgebiet werde ein Rückgang von 6 Prozent erwartet. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2019 hervor, die Innenminister Klaus Bouillon (CDU) und Landespolizeipräsident Norbert Rupp am Dienstag präsentierten.