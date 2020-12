Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 08:10 Uhr

Berlin/Mainz

Weniger Sozialwohnungen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sinkt seit Jahren die Zahl der Sozialwohnungen. Das Land sieht auch die Kommunen in der Pflicht. Auch der DGB will bei den Kommunen ansetzen, allerdings mit einer anderen Stoßrichtung.