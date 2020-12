Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 12:40 Uhr

Wiesbaden/Mainz

Weniger Menschen in RP auf Mindestsicherung angewiesen

In Rheinland-Pfalz sind rund 275 600 Menschen auf soziale Mindestsicherung angewiesen. Gemessen am Anteil der gesamten Bevölkerung des Bundeslandes lag die Quote im vergangenen Jahr bei 6,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Damit liegt Rheinland-Pfalz unter dem deutschlandweiten Wert von 8,3 Prozent. In der Statistik berücksichtigt werden Leistungen wie Hartz IV, Sozialhilfe oder Leistungen für Asylbewerber. Im Vergleich zu 2018 sank die Quote in Rheinland-Pfalz leicht um 4,2 Prozent.