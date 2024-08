In der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums liegt im Kreißsaal ein Perlenarmband sowie Neugeborenenarmbänder in blau und rosa bereit. Die Lebenserwartung in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gesunken. (zu dpa: «Weniger Kinder und weniger Sterbefälle im Saarland») Foto: Stefan Puchner/DPA