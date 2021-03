Bad Ems

Weniger größere Betriebe im Corona-Jahr 2020 gegründet

Im Corona-Jahr 2020 sind in Rheinland-Pfalz weniger größere Unternehmen an den Start gegangen. Im Vergleich zu 2019 sank die Zahl dieser Betriebsgründungen um 8,3 Prozent auf 5141, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. „Dieser Rückgang könnte mit dem ersten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie begründet werden“, ergänzte die Behörde. Allerdings fiel auch die Zahl der aufgegebenen größeren Betriebe um 7,4 Prozent auf 4244.