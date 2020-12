Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 13:00 Uhr

Bad Ems/Mainz

Weniger Getreideflächen in Rheinland-Pfalz

Die Anbaufläche für Getreide ist in Rheinland-Pfalz binnen Jahresfrist leicht geschrumpft. Der erwartete diesjährige Hektarertrag von 6,8 Tonnen entspricht aber dem Vorjahresniveau und liegt um 0,2 Tonnen über dem langjährigen Mittel, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Nach einer ersten Bilanz könnten die Bauern knapp 1,5 Millionen Tonnen Getreide ernten. Wegen der um 5800 auf 225 400 Hektar geschrumpften Anbaufläche wären das 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Das wäre mengenmäßig also eine leicht unterdurchschnittliche Getreideernte.