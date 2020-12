Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 13:20 Uhr

Bad Ems

Weniger Firmen- und Privatinsolvenzen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Firmen- und Privatinsolvenzen in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr 2020 gesunken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Montag beantragten 355 Unternehmen ein Insolvenzverfahren. Das waren fast zwei Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Die Zahl der Anträge von Verbrauchern in Rheinland-Pfalz lag mit 1226 im ersten Halbjahr 2020 um fast elf Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums.