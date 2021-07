Bad Ems

Weniger Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt

In Rheinland-Pfalz haben zum Stichtag Ende 2020 fast 42 Prozent weniger Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten als im Jahr zuvor. Die deutlich niedrigere Zahl von insgesamt 8700 Menschen sei mit der neuen Regelung der Leistungen für Menschen mit Behinderung durch das Bundesteilhabegesetz zu erklären, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mit.