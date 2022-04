Mainz

Alkohol

Weniger betrunkene Kinder und Jugendliche in Kliniken

Die Zahl der alkoholbedingten Klinikeinweisungen bei Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz ist im Pandemiejahr 2020 deutlich gesunken. Es sei im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von rund 41 Prozent verzeichnet worden, teilte die Krankenkasse DAK am Dienstag mit. Insgesamt seien knapp 700 Menschen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren wegen zu viel Alkohols in die Kliniken gebracht worden, 58 Prozent hiervon waren Mädchen. Laut DAK handelt es sich bei den Angaben um bislang unveröffentlichte Zahlen des Statistischen Landesamts.