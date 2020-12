Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 13:20 Uhr

Mainz/Berlin

Weniger Besucher und Umsatz: Kinos leiden unter Corona-Krise

Die Corona-Krise trifft auch die Kinos in Rheinland-Pfalz. Im ersten Halbjahr 2020 hat sich die Zahl der Besucher und der Umsatz in den Kinos mehr als halbiert. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin hervor. Insgesamt besuchten von Januar bis Juni 2020 etwas mehr als eine Millionen Menschen die Lichtspielhäuser im Bundesland. Im selben Zeitraum 2019 waren es noch etwas mehr als 2,2 Millionen Menschen gewesen. Die Umsätze sanken im gleichen Zeitraum um 54,3 Prozent von 19,7 Millionen Euro auf etwas mehr als 9 Millionen Euro.