Bad Ems

Weniger Auszubildende in Rheinland-Pfalz: Auch wegen Corona

Die Zahl der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz ist gesunken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben zum Start des Schuljahres 2020/21 etwa 20 400 Menschen ihre Laufbahn an einer Berufsschule in Rheinland-Pfalz begonnen. Das waren etwa 2300 Auszubildende weniger als im Jahr zuvor.