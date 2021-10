Weniger Arbeitslose und viele freie Stellen

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Oktober erneut gesunken. Zugleich registrierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit weiterhin eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften.

Im Oktober waren in Rheinland-Pfalz rund 100.300 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Behörde am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Das waren 3900 oder 3,8 Prozent weniger als im September – und 18.400 Erwerbslose oder 15,5 Prozent weniger als im Oktober 2020. Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober dieses Jahres im Bundesland 4,4 Prozent. Im September hatte sie bei 4,6 Prozent und vor einem Jahr bei 5,2 Prozent gelegen.

In den vergangenen vier Wochen meldeten die rheinland-pfälzischen Unternehmen mehr Jobangebote: 8000 neue Arbeitsstellen kamen hinzu, 300 oder 3,2 Prozent mehr als im September. Insgesamt waren im Oktober 42.100 offene Arbeitsstellen gemeldet.

