Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 06:30 Uhr

Offenbach

Wenige Regenwolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Zum Wochenende wechseln sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland Sonne, Wolken und einige wenige Regenschauer ab. Am Freitagvormittag werden hauptsächlich in Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen einige Schauer erwartet. Später zieht der Regen ab, dann bleibt es bewölkt und trocken. Im Süden sind auch längere sonnige Abschnitte möglich. Dazu werden Höchstwerte von 23 bis 28 Grad erreicht.