Saarbrücken

Wenige Maskenpflicht-Verstöße bei Kontrollen in Bus und Bahn

Die Saarländer halten sich weitgehend an die Maskenpflicht im ÖPNV. Das habe ein Kontrolltag in Bussen und Bahnen am Mittwoch gezeigt, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit. Bei rund 9000 kontrollierten Personen seien in 36 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Insgesamt waren landesweit 324 Einsatzkräfte von Orts- und Vollzugspolizei sowie aus Verkehrsunternehmen bei den Kontrollen im Einsatz.