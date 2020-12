Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 15:20 Uhr

Wenig Zustimmung zu freiwilliger Unterrichtswoche

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Idee der CDU, im Saarland eine freiwillige Vorbereitungswoche in den Sommerferien anzubieten, ist bei den übrigen Landtagsfraktionen auf Kritik gestoßen. „Das ist ein wenig durchdachter Vorschlag“, sagte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon am Montag in Saarbrücken. Gerade für Lehrer, die wegen der Corona-Krise sehr viel Mehrarbeit geleistet hätten, sei dies nicht zumutbar. Auch für die Schüler habe die Zeit bislang eine sehr hohe Belastung dargestellt. „Einfach die Sommerferien zu verkürzen, ist vor allem für die Kinder eine Zumutung“, so Commerçon.