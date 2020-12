Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 03:20 Uhr

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland halten sich trotz des langen Pfingstwochenendes laut Polizei weiterhin an die Corona-Beschränkungen. „Bei uns war es sehr ruhig“, teilte ein Sprecher der Polizei Trier am Samstagmittag mit. „Wir haben keine besonderen Verstöße festgestellt.“

Auch in Saarbrücken sprach die Polizei von einem „normalen Corona-Alltag“. Es habe einige wenige Verstöße gegeben, aber es sei alles im Rahmen geblieben. Auch in Mainz wurden am Samstagmittag trotz des freundlichen Wetters keine größeren Verstöße bekannt. Das Wetter soll auch am restlichen Pfingstwochenende weitgehend freundlich bleiben.