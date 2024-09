Parkbesucher sitzen auf einer Wiese im Clara-Zetkin-Park. In den kommenden Tagen kommt nach Vorhersage der Meteorologen der Spätsommer nach Mitteldeutschland. Der Deutsche Wetterdienst erwartet angenehmes Spätsommer-Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. (zu dpa: «Wenig Regen: Spätsommer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland») Foto: Sebastian Willnow/DPA