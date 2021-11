Wenig Interesse an Förderprogrammen für Familien

Saarbrücken (dpa/lrs) – Saarländische Familien scheuen in Pandemiezeiten offenbar davor zurück, leerstehende Häuser in Ortskernen zu kaufen und zu renovieren. Obwohl ihnen das Sonderprogramm „Ein Zuhause für junge Familien“ bislang bis zu 40 Prozent Tilgungszuschuss für Erwerb und Modernisierung zahlt, machen laut Saar-Bauminister Klaus Bouillon (CDU) „viele leider keinen Gebrauch davon“. Er führte dies am Freitag vor allem auf große Unsicherheiten wegen der Corona-Krise, Angst vor Arbeitsplatzverlust und massive Preissteigerungen zurück.

Vor diesem Hintergrund werde der Barzuschuss jetzt auf bis zu 50 Prozent und eine Summe von 40.000 Euro erhöht, sagte der Minister. Außerdem falle in dem Programm, mit dem man gleichzeitig die Verdichtung des Wohnraumes innerorts anstrebe, die bisherige Frist von einem Jahr Leerstand weg. „Wenn jemand ein Gebäude kauft, erhält er soviel Bargeld wie noch nie“, bilanzierte Bouillon. Deshalb mache es ihn „schon etwas traurig“, dass bislang erst drei oder vier Familien diese Förderung in Anspruch genommen hätten. Für Ende des Monats habe er eine Werbekampagne geplant.

Mehr Resonanz erhofft sich der Bauminister auch noch bei den Förderprogrammen für barrierefreien Mietwohnraum und vor allem von Studentenwohnungen. Bislang gab es hier für Neubauprojekte 30.000 Euro für eine beziehungsweise 50.000 Euro für Doppelwohnungen. Künftig sollen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für Studentenwohnungen gefördert werden. Außerdem seien im Mietwohnungsbau die Fördersätze angehoben und der Einsatzbereich auf alle Gemeinden ausgeweitet worden.

„Die Gelder sind da, die Programme sind da, so viel Zuschüsse gab es noch nie, die Gebietskulisse ist groß“, betonte Bouillon. „Ich hoffe, dass es nach der Pandemie besser wird.“ Zufrieden zeigte er sich hingegen mit der Entwicklung im Sozialwohnungsbau. So seien im vergangen Jahr insgesamt 132 Wohnungen mit einem Gesamtbetrag von 11,4 Millionen Euro gefördert worden. Zu seinem Amtsantritt 2017 seien es lediglich 23 Wohnungen für etwa 1,3 Millionen Euro gewesen. Und auch die Investitionsoffensive des Landes greife. So würden laut Bouillon in den nächsten Jahren 61 Projekte für den Hochschul-, Klinik- und Landesbau für rund eine Milliarde Euro realisiert.

