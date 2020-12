Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 14:20 Uhr

Saarbrücken

Wenig Einigung bei Bundesschülerkonferenz

Die Bundesschülerkonferenz (BSK) unter dem Motto „Demokratie jetzt!“ ist in Saarbrücken mit wenigen Einigungen zu Ende gegangen. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr verabschiedet hätten“, sagte der Pressesprecher der Bundesschülerkonferenz, Torben Krauß, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Sowohl der geplante Schülerrechtekatalog als auch das Positionspapier zum Thema Schulen in Zeiten von Corona sind am Widerstand einzelner Landesschülervertretungen (LSV) gescheitert.