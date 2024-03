Rheinland-Pfalz

Weltraumschrott unterwegs: Trümmerteile könnten am Freitag auf die Erde treffen

i HANDOUT - Eine externe Palette mit ausgedienten Nickel-Wasserstoff-Batterien wird von einem Roboterarm der ISS freigegeben. Foto: Nasa/dpa

Ein ausrangiertes Batteriepaket der ISS soll am Freitag in die Atmosphäre eintreten. Davor warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Donnerstagnachmittag in einer Gefahrenmeldung um 15.52 Uhr.