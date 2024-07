Plus Rheinland-Pfalz

Machtwechsel in Rheinland-Pfalz am Mittwoch: So läuft die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag ab

Allzu oft kommt es nicht vor, dass in Rheinland-Pfalz ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. An diesem Mittwoch ist das parlamentarische Spektakel zu erleben - und live im Internet zu verfolgen: Sozialdemokrat Alexander Schweitzer soll auf Malu Dreyer folgen. Was wann in welcher Reihenfolge geschieht, wie viele Stimmen Schweitzer in Mainz benötigt - wir geben einen Ausblick.