Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 12:50 Uhr

Oftersheim

Weltmeisterin Mihambo bietet Kindertraining auf Youtube an

Trainieren mit Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ – Malaika Mihambo macht's in der Corona-Krise möglich. Die Weitsprung-Weltmeisterin lädt Grundschüler zur täglichen Übungsstunde auf Youtube in ihr Wohnzimmer ein. „Es sind unsichere Zeiten. Für uns Sportler, aber eben auch für alle“, sagte die 26-Jährige aus Oftersheim, die für die LG Kurpfalz startet, dem Onlineportal „leichtathletik.de“. Sie hat dabei vor allem die Kinder im Blick, die aktuell weder in die Schule noch zum Training in ihren Sportverein gehen können.