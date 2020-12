Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 09:40 Uhr

Frankfurt/Main

Weltmeister Kaul zu Olympia: „Ich fände das schwierig“

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul steht dem Festhalten an der Austragung der Olympischen Spielen in Tokio mit großer Skepsis gegenüber. „Ich fände das schwierig. Alleine schon aus dem Fairness-Gedanken heraus“, sagte der 22 Jahre alte Mainzer im Interview der „Allgemeinen Zeitung Mainz“ (Donnerstag). Zu unvorhersehbar sei die Entwicklung der Coronavirus-Krise, zu unterschiedlich wahrscheinlich die Bedingungen, in denen sich die Athleten vorbereiten könnten. Kaul selbst tut jedoch sein Bestes, um annähernd in Wettkampf-Form und fokussiert zu bleiben.