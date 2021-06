Mainz

Weltmeister Kaul geht auf Nummer sicher: Start in Ratingen

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul wird bei der letzten Olympia-Qualifikation am 19. und 20. Juni in Ratingen an den Start gehen. Wie die „Allgemeine Zeitung“ (Donnerstag) berichtete, will der 23-jährige Mainzer zumindest am ersten Tag antreten, um auf Nummer sicher zu gehen. „Stand jetzt bin ich ja noch nicht sicher qualifiziert“, sagte Kaul der Zeitung. Bei der ersten Ausscheidung für die Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August in Tokio im österreichischen Götzis hatte er die Norm von 8350 Punkten verpasst.