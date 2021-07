Ludwigshafen

Weltkriegsbombe soll Dienstagabend entschärft werden

Bei Bauarbeiten in Ludwigshafen ist am Dienstag eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Arbeiter den britischen Sprengkörper bei den Vorbereitungen zum Bau einer Siedlung im Westen der Industriestadt. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ist im Einsatz, der Kampfmittelräumdienst soll die Bombe am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr entschärfen.