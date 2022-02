Irrel

Weltkriegsbombe ohne Zünder gefunden und abtransportiert

Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Irrel in der Eifel geborgen worden. Der Zünder der Bombe habe gefehlt, so dass keine Gefahr bestand, berichtete die Polizei in Bitburg am Dienstag. Der Sprengkörper sei bei Grabungs- und Bauarbeiten gefunden worden. Das Gelände sei zunächst gesperrt worden, bis Fachkräfte des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung gaben.