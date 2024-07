Mainz

Bombenfund

Weltkriegsbombe in Mainz erfolgreich entschärft

Von dpa/lrs

i Ein Schild "Achtung Kampfmittelräumung. Lebensgefahr. Betreten verboten" ist vor Sandsäcken hinter einer Absperrung am vermutlichen Fundort einer Weltkriegsbombe zu sehen. (zu dpa: «Weltkriegsbombe in Mainz erfolgreich entschärft») Foto: Swen Pförtner/DPA

Am Dienstag war in Mainz bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Zwei Tage später stand die Entschärfung des Blindgängers an.