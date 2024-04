Weltkriegsbombe in Mainz entschärft

Am Mittag ist die in Mainz entdeckte Weltkriegsbombe entschärft, die Räumung des Sperrgebiets verlief laut Polizei weitgehend problemlos.

Mainz (dpa/lrs). Die in Mainz bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft worden. Zuvor sei die Räumung des Sperrgebietes rund um den Fundort weitgehend problemlos verlaufen, teilte die Feuerwehr in Mainz am Freitag mit. Der Kampfmittelräumdienst hatte den Angaben zufolge um kurz nach 12 Uhr mit der Entschärfung der 500 Kilogramm schweren US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen, um exakt 13.10 Uhr war sie schließlich unschädlich gemacht. Rund 3500 Menschen hatten am Freitag laut Polizei ein Areal rund um den Fundort verlassen müssen oder hatten diesen nicht betreten dürfen.

