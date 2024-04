Weltkriegsbombe in Bitburg gefunden

Noch fast 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg tauchen immer wieder Blindgänger bei Bauarbeiten auf. So auch jetzt in der Eifel. Die Entschärfung dürfte die Wochenendplanung mancher Anwohner verändern.

Bitburg (dpa/lrs). Bei Bauarbeiten neben einer Grundschule in Bitburg in der Eifel ist am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz handelt es sich um einen amerikanischen 125-Kilo-Sprengkörper, wie Stadt und Polizei Bitburg mitteilten. Die Entschärfung ist an diesem Sonntagnachmittag vorgesehen. Dazu muss ein kreisförmiges Gebiet in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle des Blindgängers aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Wie viele Anwohner davon betroffen sein werden, konnte die Polizei am Donnerstagabend noch nicht sagen. Auch das Krankenhaus Bitburg muss geräumt werden. Details sollen am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus der Kleinstadt bekannt gegeben werden.

