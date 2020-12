Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 02:50 Uhr

Andernach

Weltkriegsbombe in Andernach problemlos entschärft

In nur gut zehn Minuten hat der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz am Dienstag in Andernach eine 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. „Heck- und Kopfzünder des Sprengsatzes ließen sich problemlos entfernen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Dafür hatten in einem Umkreis von 300 Metern 1160 Anwohner aus 717 Haushalten zur Sicherheit vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen.