Welte Sportliche Leiterin beim Bahn-Team Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Miriam Welte, Teamsprint-Olympiasiegerin von 2012, ist neue Sportliche Leiterin beim Bahn-Team Rheinland-Pfalz. Die sechsfache Weltmeisterin, die im Herbst 2019 ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt hatte, unterstützt so zukünftig ihren Stiefvater Frank Ziegler als Trainer bei der Entwicklung neuer Talente. „Ich versuche den Spaß am Sport zu vermitteln – trotz der verbundenen Schmerzen“, sagte die 33-Jährige bei der Teamvorstellung. „Miriam hat die C-Trainerausbildung, will reinschnuppern. Sie hatte sich schon in ihrer aktiven Zeit viel eingebracht“, sagte Trainer Frank Ziegler in der „Rheinpfalz“ (Mittwoch).