Welcome-Projekt: Katholische Hochschule betreut Geflüchtete

Mainz (dpa/lrs). Seit dem Start eines Welcome-Projekts für Geflüchtete an der Katholischen Hochschule Mainz sind dort zwölf Menschen begleitet worden. Etwa die Hälfte von ihnen nahm nach Angaben der Hochschule im Anschluss an eine Gasthörerzeit ein reguläres Studium auf. Aktuell sind drei Studierende mit Fluchterfahrung an der Katholischen Hochschule eingeschrieben. Zwei Gasthörerinnen haben die Möglichkeit, sich ab Oktober dafür zu entscheiden.

Zu den Teilnehmern des im Juli 2016 gestarteten Welcome-Projekts, das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) gefördert wird, gehört der 30-jährige Syrer Mohamad Alsaadi, der inzwischen im vierten Semester Soziale Arbeit studiert. Zwei Mitarbeiterinnen im Welcome-Projekt, Hannah Bombeck und Lucie Haug, unterstützten ihn im Verfahren zur Anerkennung seiner Zeugnisse aus Syrien. Das Studium findet wegen der Pandemie weitgehend zuhause statt. Aber im nächsten Semester beginnt die Praxisphase des Studiengangs, die er bei der Diakonie Frankfurt absolvieren wird.

Es gebe große Unterschiede zwischen den Bildungssystemen in Syrien und Deutschland, sagt Alsaadi. „Zum Beispiel sind Hausarbeiten und Präsentationen hier viel wichtiger, das gibt es in Syrien so nicht.“ Zur Verbesserung seiner Deutschkenntnisse nimmt er an einem Sprachkurs mit einem Schwerpunkt auf wissenschaftlichen Texte teil, der im Welcome-Projekt entwickelt wurde und von der Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Stiftung unterstützt wird.

„Ich habe höchsten Respekt vor allen, die wie Mohamad nochmal von vorne anfangen“, sagt Hannah Bombeck. „Denn es ist wirklich erschreckend, wie langwierig und schwierig allein das Anerkennungsverfahren für die Hochschulzugangsberechtigung ist.“

Die Erfahrungen von Flucht und Migration sind seit 2016/17 auch ein wissenschaftlicher Schwerpunkt an der Katholischen Hochschule Mainz. Im Internationalen Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften: Migration und Integration sind in diesem Sommersemester 86 Studierende eingeschrieben. Außerdem kann im Studiengang Soziale Arbeit ein Studienschwerpunkt Migration und Integration belegt werden.

