Welche Schulen sind beim Startchancen-Programm dabei?

Von dpa/lrs

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) verkündet an diesem Mittwoch in Mainz, welche Schulen in Rheinland-Pfalz am Startchancen-Programm zur Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher teilnehmen. Ziel des Programms ist es, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler vor allem beim Lesen und Schreiben sowie in der Mathematik zu stärken. 200 Schulen im Land profitieren von dem Vorhaben, das im kommenden Sommer zu Beginn des neuen Schuljahres an den Start gehen wird.