Offenbach

Weiterhin unbeständiges Wetter

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt aufgrund von kühler und wolkenreicher Meeresluft unbeständig. Am Mittwoch kann es am Mittag vereinzelt regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Auch Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.