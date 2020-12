Offenbach

Weiterhin trübes und nasses Wetter in Rheinland-Pfalz

Ein vorläufiges Ende des trüben Dezember-Wetters ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nicht in Sicht. Ursache dafür sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwei Tiefdruckgebiete, die sich mit ihren Ausläufern über West- und Mitteleuropa halten. „Die Wetterlage ist ziemlich festgefahren“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Auch in der kommenden Woche sei „keine nennenswerte Wetteränderung zu erwarten“.