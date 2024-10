Windkraftanlegen im Hochwald ragen am Morgen aus dem Nebel, unter dem die Stadt Trier noch im Verborgenen liegt. (zu dpa: «Weiterhin Nebel in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet»)

Offenbach (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet weiterhin Nebel in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Teils könne dieser die Sicht auf weniger als 150 Meter einschränken, teilte die Wetterbehörde mit. Ansonsten können sich die Menschen demnach aber über ruhiges und mildes Herbstwetter freuen.

Noch am Mittwoch soll der Nebel stellenweise länger anhalten. Sonst wird es oft heiter bis sonnig, wie die Experten voraussagen, trocken bleibt es demnach auch. In der Nacht zum Donnerstag soll sich erneut Nebel bilden, stellenweise sei in Bodennähe auch Frost möglich.

Auch am Donnerstag erwarten die Meteorologen des DWD teils zähen Nebel und sonst heiteres bis wolkiges Wetter. Die Temperaturen sollen maximal zwischen 13 und 16 Grad liegen. In der Nacht zum Freitag kehrt der Nebel laut DWD gebietsweise wieder zurück.

Wenn sich dieser am Freitag aufgelöst hat, soll es erneut teils heiter, teils wolkig werden. An manchen Orten seien einzelne Schauer allerdings nicht auszuschließen, heißt es in der Vorhersage. Etwas wärmer wird es dabei aber dem DWD zufolge vor dem Wochenende aber möglicherweise doch: Am Freitag sollen die Temperaturen bis zu 19 Grad erreichen können.

Das Wochenende beginnt dann laut DWD wieder mit Nebel, der sich in der Nacht zum Samstag stellenweise bilden soll. Auch teilweise schauerartigen Regen erwarten die Meteorologen.