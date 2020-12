Rheinland-Pfalz

Die tägliche Zunahme der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist den fünften Tag in Folge unter 0,5 Prozent geblieben. Bis Mittwoch (Stand 10.00 Uhr) registrierten die Gesundheitsämter 6378 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das sind 27 oder 0,4 Prozent mehr als am Vortag.